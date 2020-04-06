Москва, , 09:10 — REGNUM Миллион просмотров за первую нерабочую неделю, объявленную в России из-за распространения коронавируса, набрал всероссийский интернет-проект «Большие гастроли-онлайн». Об этом 6 апреля сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу проекта.

По словам собеседницы агентства, проект был запущен в конце марта Федеральным центром поддержки гастрольной деятельности, когда из-за введения режима самоизоляции и нерабочей недели были остановлены все гастрольные проекты в России. Она сообщила, что сейчас жители страны могут ежедневно видеть спектакли из разных российских театров — «от Камчатки до Калининграда, от Дербента до Чукотки».

Представитель пресс-службы проекта уточнила, что видеозаписи постановок российских театров транслируются на сайте проекта «Большие гастроли-онлайн», на канале в видеохостинге YouTube и на страницах проекта в социальных сетях.

Виртуальный тур прошел с 30 марта по 5 апреля и охватил, по данным собеседницы агентства, около одного миллиона зрителей. Она добавила, что театральный онлайн-марафон продолжится с 6 по 12 апреля. Увидеть спектакли театров России может любой желающий.