Оттава, , 09:01 — REGNUM Сегодня, 6 апреля, стало известно о смерти канадской актрисы Ширли Дуглас. Об этом печальном событии в Twitter-аккаунте сообщил её сын, киноактёр Кифер Сазерленд.

Он уточнил, что Дуглас скончалась 5 апреля из-за осложнений, вызванных пневмонией. При этом Сазерленд подчеркнул, что кончина его матери не была связана с распространяющимся во всём мире новым типом коронавиурса.

https://twitter.com/RealKiefer/status/1246889789011324928

«Моя мать была необыкновенной женщиной, которая прожила невероятную жизнь. К сожалению, она давно боролась с болезнью, и мы, семья, знали, что этот день однажды наступит», — написал актёр.

Сазерленд также выразил искренние соболезнования семьям, которые потеряли своих близких из-за коронавирусной инфекции.

Напомним, Ширли Дуглас сыграла миссис Старч в чёрно-белом фильме «Лолита», снятого режиссёром Стэнли Кубриком по роману Владимира Набокова.