Екатеринбург, , 08:43 — REGNUM В Екатеринбурге суд обязал собственников здания расположенного на углу бульвара Культуры, 3 и улицы Красных Партизан, 9, принять меры по сохранению дома, являющегося объектом культурного наследия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Решение принято Орджоникидзевским районным судом. Собственники здания обжаловали постановление в Свердловском областном суде, но безрезультатно.

Отметим, что нарушение законодательства об охране объектов культурного наследия установлено в ходе прокурорской проверки. Согласно материалам надзорных мероприятий, здание культурного центра находится в неудовлетворительном состоянии и в нём необходимо проведение противоаварийных работ.

Также установлено, что часть здания площадью более 16 тыс. квадратных метров находится в собственности муниципалитета, а часть — в собственности юридических и физических лиц. Все они в определённые судом сроки обязаны устранить нарушение законодательства.