Прага, , 08:39 — REGNUM Музыкальный фестиваль «Пражская весна» будет проведен онлайн без зрителей в концертных залах. Об этом заявил директор фестиваля Роман Белор, заявление которого 5 апреля было обнародовано на официальном сайте фестиваля.

Как сообщается в материале пресс-службы фестиваля, планируется показать зрителям около десяти концертов в прямом эфире на официальном сайте. Также часть концертов будет транслироваться по Чешскому радио.

Традиционный формат проведения фестиваля изменен из-за угрозы распространения коронавируса. Первоначально планировалось устроить 53 концерта на лучших залах Праги.

Международный фестиваль проводится ежегодно с 1946 года. В этот раз он должен был открыться 7 мая.

Напомним, в соответствии с актуальными данными минздрава Чехии, в стране зарегистрировано 4857 случаев заражения коронавирусом. Умерло от осложнений болезни, вызываемой коронавирусом, 67 человек.