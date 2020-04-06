Чебоксары, , 06:52 — REGNUM В Чувашии сегодня, 6 апреля, после недельных каникул школьники и учащиеся техникумов будут учиться в дистанционном режиме. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства образования.

Онлайн-обучение в условиях домашней самоизоляции продолжится для школьников, студентов техникумов и колледжей. Выбор дистанционного образования зависит от образовательного учреждения, в числе вариантов — проектная и самостоятельная работа, использование электронных ресурсов, консультирование.

Исполняющий обязанности главы минобразования Сергей Яковлев отметил в ходе совещания с представителями муниципальных органов управления образованием и образовательных организаций «о необходимости быть постоянно на связи с родителями и детьми, уточнять, с кем ребёнок остается дома».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля, стало известно ещё о двух подтверждённых случаях заражения коронавирусной инфекцией: оба человека сдали тесты в Москве и вернулись в Чувашию, не дождавшись результатов. Всего в республике выявлены четыре случая инфицирование, из них один человек уже прошёл лечение и выписан из больницы.