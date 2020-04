Лос-Анджелес, США, , 02:09 — REGNUM Джон Бойега, известный фоклонникам «Звёздных войн» по роли Финна, заинтересовался ролью злодея в предстоящем кинокомиксе Marvel «Блэйд». Об этом 5 апреля сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров.

По имеющейся информации, Бойега может исполнить роль Дьякона Фроста, который является одним из врагов Блэйда. Её изданию сообщили источники, которые ранее передали правдивые сведения о проекте боевика «Форсаж 9».

Роль Дьякона Фроста в фильме «Блэйд» 1998 года исполнил актёр Стивен Дорфф. Стоит отметить, что изображёние этого злодея Дорффом сильно отличается от образа, который присутствует в оригинальных комиксах про охотника на вампиров.

В них Фрост изображён высоким седым человеком среднего возраста с красными глазами, имеющим внешность «аристократа».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в сеть утекла возможная дата премьеры нового «Блэйда». Главную роль в фильме исполнит Махершала Али.

