Лос-Анджелес, США, , 01:58 — REGNUM В сети появилась информация о возможной дате премьеры фильма-перезагрузки «Блэйд». Об этом 5 апреля сообщил на своей странице в Twitter известный инсайдер Charles Murphy.

https://twitter.com/_CharlesMurphy/status/1246804246181433344

Его публикация даёт понять, что студия Marvel запланировала выход нового «Блэйда» на экраны кинотеатров США 7 октября 2022 года. В ней также перечислены премьерные даты ещё четырёх фильмов студии. О каких именно проектах идёт речь — пока не известно.

https://www.instagram.com/p/B3uTQBCAArp/

Роль охотника на вампиров в новом фильме должен исполнить Махершала Али. О том, что он сыграет этого персонажа в новом кинокомиксе Marvel стало известно в июле 2019 года.

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