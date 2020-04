Лос-Анджелес, США, , 01:20 — REGNUM Премьера кинокомикса «Флэш» студии DC, возможно, будет вновь отложена. Об этом 5 апреля сообщил портал We Got This Covered соссылкой на инсайдеров.

Согласно информации, предоставленной источниками, Warner Bros. планирует принять подобное решение из-за возможного совмещения в графике проката премьерных дат «Флэша» и «Капитана Марвел 2». Издание отмечает, что об этом ему сообщили лица, которые ранее предоставили правдивые сведения о сериалах «Мандалорец» и «Зелёный Фонарь».

Ранее Warner Bros. объявила, что премьера «Флэша» состоится 1 июля 2022 года. Роль одного из самых быстрых супергероев в фильме режиссёра Андреса Мускетти должен исполнить актёр Эзра Миллер.Ранее он сыграл этого персонажа в картинах «Лига справедливости» и «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости».

Читайте ранее в этом сюжете: Концепт-арт: художник «скрестил» «Тора» с «Фантастической четвёркой»