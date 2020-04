Лос-Анджелес, США, , 01:08 — REGNUM Марк Хэмилл выложил в сеть эмоциональное письмо, в котором он попрощался со «звёздными войнами». Но это 5 марта обратил внимание портал We Got This Covered.

https://twitter.com/HamillHimself/status/1246148312748584960

«Несколько мыслей о том, как одна эпоха заканчивается, а другая начинается…», — таким комментарием Хэмилл сопроводил публикацию.

В письме актёр, в том числе, воздал должное талантам своих коллег — Харрисону Форду и Кэрри Фишер, и, вспомнив слова покойной актрисы, подчеркнул, что «Звёздные войны» сделали семьёй всё сообщество: как поклонников франшизы, так и тех, кто принимал участие в создании фильмов саги Скайуокеров.

Стоит отметить, что это письмо было вложено в коробки с дисками с фильмом, продажи которых стартовали в США в марте 2020 года.

