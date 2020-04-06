Лос-Анджелес, США, , 00:34 — REGNUM Известный художник и дизайнер BossLogic выложил в сеть свою новую работу, в которой он передал Тору из киновселенной Marvel в исполнении Криса Хемворта способности персонажей из комиксов «Фантастическая четвёрка». Он опубликовал свою работу 5 апреля на странице в Instagram.

Художник назвал свою работу «Фантастический Тор», он сделал её похожей на постер к несуществующему фильму. В комментарии к публикации он пошутил на тему эпидемии коронавируса, заявив, что сегодня собрание из четырёх человек — это слишком много.

«Поэтому отчаянные времена требуют отчаянных мер», — написал BossLogic.

https://www.instagram.com/p/B-mmbUkJ97r/

В марте 2020 года художник выложил в сеть рисунок, на котором он изобразил Джонни Деппа в образе Джокера из комиксов DC. Он сделал это после того, как в сети появились слухи о возможном привлечении актёра к проекту нового кинокомикса про Бэтмена.

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