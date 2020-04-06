Лос-Анджелес, США, , 00:10 — REGNUM Глава студии Marvel Кевин Файги в очередном интервью рассказал о сюжете предстоящего кинокомикса «Чёрная вдова». Об этом 5 апреля сообщил портал Comicbook.

«У нее такая богатая предыстория, — сказал Файги, — мы намекали на это во всех других фильмах. Но мы подходим к этому совершенно неожиданным образом».

Продюсер добавил, что героиня Скарлетт Йоханссон многое пережила в моменты, которые не были показаны в других фильмах Marvel, и намекнул, что некоторые из них «будут удивлять людей».

Ранее кинокомпания Disney приняла решение перести премьеру фильма «Чёрная вдова» на неопределённый срок из-за эпидемии коронавируса. Изначально планировалось, что фильм начнут показывать в кинотеатрах 1 мая 2020 года.

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