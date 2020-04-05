Токио, , 23:32 — REGNUM В сеть выложили новый трейлер продолжения сериала «Покемон». Ролик был опубликован 5 апреля на официальной Twitter-странице проекта.

https://twitter.com/anipoke_PR/status/1246732057323028480

Видео даёт понять поклонникам популярного аниме сериала в каком направлении будет развиваться сюжет. Они также могут видеть, с кем придётся сражаться Эшу и его чемпиону.

В марте 2020 года актриса озвучки Сара Наточенни показала, как она озвучивает Эша Кетчума в версии мультсериала для США. После того, как вышел соответствующий видеоматериал. Выяснилось также, что она также озвучивает нескольких покемонов.

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