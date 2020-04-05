Лос-Анджелес, США, , 22:49 — REGNUM Наташа Лионни, исполняющая главную роль в комедийно-драматическом сериале Netflix «Матрёшка», могли сняться в кинокомиксе «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Об этом 4 апреля сообщил портал Screen Rant.

Бывший режиссёр картины Скотт Дерриксон 4 апреля 2020 года поздравил в Twitter актрису с днём рождения и рассказал, что когда встречался с ней в 2019 году, то они разговаривали о «мультивселенной». Кинематографист также заявил, что «Матрёшка» — это лучший сериал из тех, что он когда-либо смотрел.

https://twitter.com/scottderrickson/status/1246633082146263040

Издание отмечает, что ранее не было сообщений о том, что Лионни появится в этом фильме, однако Дерриксон мог пытаться вести с актрисой переговоры по поводу участия в проекте.

Скотт Дерриксон покинул проект «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» в январе 2020 года из-за творческих разногласий с руководством студии Marvel. Однако при этом он занял должность исполнительного продюсера.

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