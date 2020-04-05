Лос-Анджелес, США, , 22:35 — REGNUM Автор портала Screen Rant Майкл Кеннеди указал на «дыру» в сюжете картины продюсера, актера и режиссёра Джордана Пила «Прочь». Соответствующую статью он опубликовал 5 апреля на сайте издания.

Кеннеди отметил, что это отличный фильм, который получил хвалебные отзывы критиков, имел коммерческий успех и получил «Оскар» за лучший оригинальный сценарий, однако и он не смог избежать проблем больших проектов.

По мнению автора статьи, поведение Роуз Армитаж в фильме, которая «добывает» чернокожих жертв для своей ненормальной семьи является нелогичным, поскольку нельзя объяснить, зачем девушке каждый раз требуется проходить долгий процесс выстраивания отношений с молодыми людьми вместо их прямого похищения сразу же после знакомства.

Он отметил, что даже если она является психически ненормальным человеком, которому нравится этот процесс, её метод отнимает много времени и кажется неэффективным, особенно если учесть, сколько у её семьи «клиентов».

Фильм «Прочь» вышел на экраны росийских кинотеатров в мае 2017 года. Главную роль в нём исполнил Дэниел Калуя, а роль Роуз Армитаж — Эллисон Уильямс.

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