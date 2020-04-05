Лос-Анджелес, США, , 22:16 — REGNUM Режиссёр фильма «Не время умирать» Кэри Фукунага в интервью журналистам сообщил, что картина полностью завершена и врядли будет дорабатываться. Об этом 5 апреля сообщил портал Screen Rant.

Во время общения с фанатами в Instagram кинематографист сказал: несмотря на то, что идея доработки из-за переноса премьеры фильма кажется заманчивой, команде проекта пришлось прекратить работу после окончания сроков постпроизводства.

«Короткий ответ — это деньги. И хотя «Бонд» — большой фильм, нам все равно приходится задумываться о цене и стоимости», — ответ Фукунага на вопрос фаната о том, почему продолжение работы невозможно.

Ранее премьера 25-го фильма «бондианы» была отложена на ноябрь 2020 года из-за эпидемии коронавируса. Изначально планировалось, что он выйдет на большие экраны в апреле 2020 года.

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