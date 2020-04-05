Лос-Анджелес, США, , 15:38 — REGNUM Американский актёр Рэй Фишер рассказал, стоит ли фанатам ожидать появления Киборга в отдельном кинофильме о «Титанах». Об этом 5 апреля сообщает портал ComicBook.

Фишер считает, что версия Киборга из фильма «Лига справедливости» не стала бы уходить из команды ради «Титанов». Однако актёр отмечает, что создатели кинокомикса могут считать иначе.

Напомним, Киборг — это персонаж издательства DC Comics и член сразу двух популярных супегеройских команд: «Лиги справедливости» и «Титанов». В фильме 2017 года его роль исполнил Рэй Фишер.

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