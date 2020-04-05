Санкт-Петербург, , 14:02 — REGNUM 5 апреля в 19 часов известный российский рок-музыкант Вячеслав Бутусов на платформе даст живой концерт. Увидеть выступление легенды можно будет на платформе МТС. Об этом рассылке напоминает телекоммуникационная компания.

Трансляция будет идти из студии в Санкт-Петербурге.

В программе певца — знаменитые хиты времен Nautilus Pompilius, «Ю-Питера», а также новой группы «Орден Славы».58-летний питерский музыкант Вячеслав Бутусов прославился, прежде всего, как лидер культовой группы Nautilus Pompilius, которая гремела по всей стране в 1980—1990-х годах. Также им записано несколько сольных альбомов, среди которых критики выделяют «НезаконНоРожденный». Вячеслав Бутусов также снимется в кино, создает архитектурные проекты, пишет книги.