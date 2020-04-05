Москва, , 11:33 — REGNUM На время карантинных мероприятий музеи, парки и культурные центры Москвы и Подмосковья подготовили для жителей множество онлайн лекций, мастер-классов, досуговых и творческих мероприятий. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе департамента культуры столицы.

По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, культурные учреждения столицы временно переориентировались на онлайн-программы. Свои виртуальные мероприятия на время карантина в Москве представят сад «Эрмитаж», усадьбы Воронцово, Кузьминки, Бабушкинский и другие парки.

«Новые выпуски познавательных, досуговых и творческих проектов выходят регулярно. Вместе с ними можно учиться новому, развивать свои таланты и полезные навыки», — заявила Сергунина.

Так, 6 апреля на официальном сайте Парка Горького и в соцсетях разместят подборку фильмов, декорациями для которых не раз становился парк, а 7 апреля для портала зоны отдыха свои композиции исполнит певица Саша Фрид. В рамках проекта «Домашняя медиарубка» на онлайн-площадках зоны отдыха также регулярно выкладывают короткие видеоконцерты музыкантов, выступавших в парке в течение зимнего сезона 2019−2020 годов. Кроме того, онлайн-мероприятия пройдут 8 и 11 апреля: на портале появится видеоэкскурсия по музею Парка Горького, а за ней видеоэкскурсия «Водолаз-маяк».

Подписчики сайта парка искусств «Музеон» 8 апреля совершат виртуальную прогулку, где им поведают историю создания скульптуры «Туфельки» художника Дмитрия Тугаринова, а 12 апреля пользователям расскажут о памятнике «Портрет Ленина». На YouTube-каналеусадьбы Кузьминки 7 апреля появится мини-фильм из цикла «История старинной подмосковной усадьбы Кузьминки», а 9 апреля опубликуют шестой мини-фильм.

На страницах соцсетей усадьбы Воронцова стартовал проект #дворянскаягостиная. Планируется, что раз в неделю здесь будут публиковать видеолекции о литературе и искусстве. Первая лекция запланирована на 6 апреля.

Бабушкинский парк предлагает заняться скандинавской ходьбой не выходя из дома. Онлайн-тренировки проведет инструктор Международной федерации скандинавской ходьбы Александр Мамонтов. 10 апреля в социальных сетях парка опубликуют лекцию психолога Алексея Дульцева.

Сад «Эрмитаж» предлагает онлайн-уроки по живописи. Художник Борис Клементьев 6 и 9 апреля проведет виртуальные мастер-классы, где расскажет об импрессионистах и познакомит участников с жанром «цветочный натюрморт».

В соцсетях парка «Северное Тушино» запустят цикл виртуальных экскурсий по отсекам дизельной подводной лодки Б396 «Новосибирский комсомолец», а 7 апреля проведут онлайн-викторину.

Онлайн мероприятия подготовили на YouTube-канале парка «Царицыно», где появятся ролики для детей в возрасте от трех лет, а в социальных сетях парка «Садовники» опубликуют видеоэкскурсии с рассказом об истории его развития. Дистанционные программы также представят Измайловский парк, Таганский парк, Московская усадьба Деда Мороза, Лианозовский парк и парк «Сокольники».