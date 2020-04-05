Москва, , 10:48 — REGNUM Музей изобразительных искусств имени А. С Пушкина и Клуб юных искусствоведов проводят 5 апреля традиционную акцию «Я покажу тебе музей» в онлайн-формате.

Суть данной акции в том, что на один день управление знаменитой галереи переходит к Клубу юных искусствоведов. Школьники выступают не только в роли экскурсоводов и администраторов, но и «примеряют на себя» персонажи создателей музея и даже исторических личностей.

На этот раз в виду жесткого режима самоизоляции вся мероприятия пройдут в онлайн-формате на страницах музея в социальных сетях «ВКонтакте», Instagram и Twitter.

Организаторы акции выразили уверенность, что вскоре им удастся провести акцию офлайн.