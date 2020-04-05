Санкт-Петербург, , 10:26 — REGNUM Количество виртуальных посетителей Эрмитажа достигло 10 миллионов. Эта внушительная цифра, подчеркивается в информации на сайте музея, была достигнута всего за две недели — с 17 марта до 2 апреля 2020 года. Участниками онлайн-проекта одной из крупнейших галерей мира стали поклонники искусства со всего мира.

Надо заметить, что Эрмитаж запустил экскурсии на нескольких языках, в том числе на английском, французском, китайском и итальянском.

Кроме непосредственно экскурсий, пользователям предлагаются видеоролики о различных выставках, лекции искусствоведов, сюжеты о работе реставраторов.