Москва, , 09:53 — REGNUM Самым популярным фильмом в России по запросам на портале «КиноПоиск» в последние недели марта стала лента Стивена Содерберга «Заражение», сообщается на сайте интернет-сервиса.

В связи со вспышкой коронавируса в России были отменены все публичные культурные и развлекательные мероприятия. Необходимость социального дистанцирования привела к росту популярности фильмов и специализированных порталов — 29 марта на «КиноПоиске» зафиксировали рекордную посещаемость в 3 миллиона 863 тысячи пользователей.

Анализ запросов на портале показал, что в наивысший интерес продолжают вызывать новинки кинопроката. Однако самой популярной картиной в последние две недели марта стал фильм «Заражение», вышедший в 2011 году. Фильм-катастрофа режиссёра Содерберга рассказывает о вспышке нового вируса. Поэтому в 2020 году во всём мире фильм вновь обрёл популярность из-за пандемии коронавиурсной инфекции.

Другими популярными запросами на «КиноПоиске» в последние недели марта стали фильмы «Джентельмены» (2019), «Холоп» (2019), «Бладшот» (2020), «Тролли. Мировой тур» (2020), а также сериалы «Колл-центр» (2020), «Последний министр» (2020), «Магомаев» (2020), «Эпидемия» (2018) и «Патриот» (2020).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле портал Культура. рф опубликовал обширную коллекцию советских фильмов и мультфильмов, а также записей театральных спектаклей.

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