Москва, , 09:48 — REGNUM Руководство одного из самых известных учебных заведений столицы — Российского института театрального искусства приняло решение провести популярный у творческой молодежи День открытых дверей в онлайн-формате. Знаменитый актерский факультет приглашает будущих студентов виртуально посетить ГИТИС 5 апреля в 12 часов.

Как сообщает сайт вуза, в сети состоится конференция, в которой примут участие ректор института Григорий Заславский, проректор по учебной работе Елена Кочетова, декан актерского факультета Тарас Белоусов, ведущие преподаватели.

Напомним, что приемные экзамены сейчас предполагается провести в сентябре.