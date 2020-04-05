Нью-Йорк, США, , 05:42 — REGNUM Педро Паскаль выложил в сеть коллаж, в котором он сравнил медицинского работника США, борющегося с эпидемией коронавируса, со своим героем — мандалорцем Дином Джарином. Фото были опубликованы 3 апреля на его странице в Twitter.

https://twitter.com/PedroPascal1/status/1245901677271506944

На одном из снимков запечатлена девушка-врач в маске и синей униформе, у которой на поясе находится рация. Её поза в момент движения очень похожа на позу главного героя в одом из кадров одной из серий «Мандалорца».

"Воины 2020», — таким комментарием Паскаль сопроводил коллаж.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что во втором сезоне сериала «Мандалорец» может появиться известный актёр Майкл Бин. Зрители знают его по фильмам «Терминатор», «Терминатор 2», «Бездна» и «Чужие».

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