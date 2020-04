Лос-Анджелес, США, , 05:07 — REGNUM Композитор сериала «Звёздный путь: Пикар» Джефф Руссо, давая интервью журналистам, коснулся темы четвертой части фильма «Звёздный путь». Об этом 5 апреля сообщил портал We Got This Covered.

Он дал понять, что кинокомпания Paramount доверит ему написание музыки к будущему фильму и сообщил, что недавно он пообщался с режиссёром и сценаристом проекта Ноем Хоули по поводу возможных музыкальных идей. При этом композитор отметил, что производство картины идёт своим чередом и он не хочет слишком много говорить о ней на данном этапе.

«Ещё ничто не решено окончательно. Фильм все еще находится на стадии разработки и все еще пишется (сценарий — ИА REGNUM), всё нужно расставить по местам, так кто знает, что произойдет?», — сказал Руссо, добавив, что тем не менее, с Ноем Хоули, который является его близким другом, он постоянно говорит о проекте фильма «Звёздный путь 4» и о музыке к нему.

Судьба проекта фильма «Звёздный путь 4» является непростой. В августе 2018 года актёры Крис Пайн и Крис Хемсворт вышли из переговоров по поводу съёмок в новой картине, тогда же проект покинула режисёр С. Дж. Кларксон. В ноябре 2019 года стало известно, что Paramount наняла Ноя Хоули (сериалы «Легион», «Фарго») на должности сценариста и режиссёра картины.

