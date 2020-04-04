Москва, , 16:05 — REGNUM Организаторы международного культурного проекта «Русские сезоны» приняли решение представить любителям искусства, находящимся дома в режиме самоизоляции, лучшие спектакли в онлайн-формате.

Демонстрация постановок состоится в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».Откроется виртуальный театральный сезон 6 апреля. Можно будет увидеть опера «Богема» Дж. Пуччини, ледовый спектакль «Ромео и Джульетта», выступление ансамбля «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета и другие выдающиеся представления.