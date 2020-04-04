Москва, , 15:33 — REGNUM Пресс-служба Всероссийской государственной телевизионная и радиовещательная компания сообщила журналистам, что с 1 сентября в эфир выйдет телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция». Новый телепродукт станет часть группы «Цифровое телевидение», которая в свою очередь является дочерней фирмой ВГТРК и ПАО «Ростелеком».

В коллекции канала — более 1 тысячи фильмов. Основу составит нестареющая советская классика картин. Теперь не только в праздничные дни можно будет посмотреть «Бриллиантовую руку» или «Иронию судьбы», «Кавказскую пленницу» или «Служебный роман». Также в сетки блокбастеры последненго времени, такие как «Движение вверх» или «Легенда №17».

Главным редактором канала стал Александр Нечаев.