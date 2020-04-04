Москва, , 15:04 — REGNUM Известный эстрадный исполнитель Григорий Лепс представил пятичасовой проект, посвященный творчеству Владимира Высоцкого «Честь имею». Он включает пять альбомов, в которые вошли произведения барда разных лет. Как отмечает сам Лепс, были записаны как очень известные композиции, так и те, что крайне редко звучали на закрытых концертах или в дружеских компаниях.

В пластинку «Мой первый срок» вошли песни раннего периода творчества культового автора. На ней можно услышать и знаменитую «Татуировку», которая считается вообще первой песней Высоцкого.

Лепс признался, что проект дался ему тяжело. Он работал над ним полтора года. Дело в том, что, по его мнению, в записях Высоцкого таятся сильные эмоции и глубокие мысли. Следовательно, исполнить их плохо непозволительно, а хорошо — сложно. Впрочем, сейчас, когда работа практически закончена, исполнитель доволен результатом.