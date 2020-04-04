Москва, , 14:42 — REGNUM 4 апреля известный российский певец, участник популярного конкурса песни «Евровидени» Сергей Лазарев даст на платформе Яндекс. Эфир сольный онлайн-концерт. Выступление начнется в 19.00.

Таким образом, певец решил поблагодарить всех поклонников, которые поздравили его с днем рождения. В режиме самоизоляции, счтает исполнитель, такие концерты поддерживают людей, вынужденных оставаться дома.

Как сообщает портал InterMelia, прозвучат хиты и песни с нового альбома «Я не боюсь».