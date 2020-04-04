Нью-Йорк, США, , 11:00 — REGNUM Marvel Comics выложила в бесплатный доступ более сотни выпусков своих наиболее популярных комиксов. Об этом 3 апреля сообщил «Мир Фантастики».

Все комиксы будут бесплатно доступны до 4 мая 2020 года. Прочитать их можно на официальном сайте компании.

Напомним, Marvel Comics — это популярное американское издательство комиксов. Оно наиболее известно созданием таких супергероев, как: Человек-паук, Мстители, Люди Икс и др.

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