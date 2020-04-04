Москва, , 08:49 — REGNUM Агрегатор новостей ролевых игр «Ролевой горн» опубликовал обновляемый дайджест отменённых или перенесённых из-за эпидемии коронавируса игр, проведение которых было запланировано на весну 2020 года. Публикация была размещена 3 апреля на странице сообщества в соцсети «Вконтакте».

В списке отменённых игр на сегодня значатся «Эдем», «VtM: Moscow by Night 2020», «День Гибели Кольца», «Кокон XI», «Мордхейм VII: Незримые Оковы», и «Обливион». Отмечается, что «Эдем» и «VtM: Moscow by Night 2020» уже были перенесены ранее на полгода и девять месяцев соответственно.

В числе игр, проведение которых было перенесено на более поздние даты, присутствуют такие проекты, как «LARP Ведьмак: Растбургский Штурм» (перенесена на май 2021 года), «Тёмная Башня: Зов» (3−6 сентября 2020-го), «КРИ Вавилон 5: Точка сингулярности» (сроки проведения под вопросом), «Пламя Рагнарёка» (перенесёна на неопределённый срок) и «D&D 2020: Сокровище Мацтики» (9−13 сентября 2020-го).

Напомним, с 13 по 15 марта 2020 года в Москве прошёл фестиваль ролевых игр «Комкон». Его участники смогли посетить семинары и лекции, кабинетные игры, мастер-классы, презентации и шоу.

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