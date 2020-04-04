Лондон, , 07:39 — REGNUM В сеть выложили первые кадры второго сезона хоррор-сериала «Страна Рождества». Фото были опубликованы 4 апреля на портале Digital Spy.

https://twitter.com/TomBradyTV/status/1245806405119930368

В Великобритании продолжение шоу, главную роль в котором исполняет Закари Куинто («Звёздный путь», сериал «Герои), начнут показывать 2 июня 2020 года. События в нём развертнутся через восемь лет после тех, что были показаны в первом сезоне.

«Страна рождества» рассказывает о демоне по имени Чарли Мэнкс (Куинто), который питается душами детей, при этом помещая их в Страну Рождества, где Рождество празднуют каждый день, а несчастье запрещено законом. В основу сериала лёг одноимённый роман писателя Джо Хилла.

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