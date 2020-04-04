Лос-Анджелес, США, , 06:58 — REGNUM В сеть выложили новый трейлер предстоящего фильма «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом в главной роли. Ролик был опубликован 3 апреля на YouTube-канале актёра.

В описании к видео Рейнольдс напомнил поклонникам, что компания Disney перенесла дату премьера картины на 11 декабря 2020 года. Он также извинился за то, что создатели фильма сделали этот трейлер некоторое время назад, однако не смогли его закончить вовремя, из-за чего зрители вынуждены наблюдать на экране «водяные знаки».

Сюжет «Главного героя» расскажет о персонаже видеоигры, который вдруг осознает, в каком мире он живёт на самом деле. В итоге ему придётся бороться за то, чтобы игра никогда не закончилась.

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