Бербанк, США, , 06:37 — REGNUM Компания Walt Disney объявила, что в апреле 2020 года она начнёт увольнять некоторых сотрудников. Об этом 4 апреля сообщил портал Screen Rant.

Её руководство пояснило, что оно вынуждены прибегнуть к таким решениям из-за продолжающейся эпидемии коронавируса и предпринятых в связи с этим карантинных мер.

Начиная с 19 апреля 2020 года, Disney также начнёт отправлять в неоплачиваемый отпуск тех, «чья работа в данный момент не требуется». К ним относятся не входящие в профсоюзы сотрудники парков, а также разработчики и дизайнеры зон, атракционов и отелей.

Отмечается, что другие работники, находящиеся в оплачиваемом отпуске, по-прежнему будут получать все медицинские льготы, а компания будет оплачивать их страховые взносы.

Из-за эпидемии коронавируса Disney вынуждена была закрыть свои парки развлечений не только в США, но и в других странах. Ранее ИА REGNUM сообщило, что топ-менеджеры компании приняли решение частично или полностью отказаться от зарплат в пользу оплаты труда сотрудников. В частности, глава Disney Роберт Айгер решил полностью отказаться от своей зарплаты.

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