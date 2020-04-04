Лос-Анджелес, США, , 05:28 — REGNUM Кинокомпания Universal официально подтвердила, что дата премьеры ремейка популярного хоррора «Кэндимен» отложена. Об этом 3 апреля сообщил портал Screen Rant.

Изначально она должна была выйти на большие экраны 12 июня 2020 года, однако Universal решила перенести релиз на 25 сентября 2020-го. Издание отмечает, что, таким образом, «Кэндимен» занял дату премьеры фильма «Похвала», релиз которого теперь перенесен на неопределённый срок.

Ремейк «Кэндимена» создают режисёр Ниа Дакоста и продюсер и актёр Джордан Пил, известный зрителям по фильмам «Прочь» и «Мы». Оригинальный фильм ужасов Бернарда Роуза вышел на экраны в октябре 1992 года.

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