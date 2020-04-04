Лос-Анджелес, США, , 04:54 — REGNUM Фанаты комикса «Новые мутанты», давно ожидающие выхода на экраны его киноадаптации, бурно отреагировали на объявление Disney, посвящённое новым датам премьер фильмов. Комментарии они разместили в соцсетях 3 и 4 апреля.

Причиной стало то, что «Новых мутантов» вновь не оказалось в списке, опубликованном Disney, таким образом, кинокомпания так и не назвала новую дату релиза кинокомикса, премьера которого ранее неоднократно откладывалась. Фанаты стали публиковать различные мемы и ролики, высмеивая сложившуюся ситуацию.

«Все фильмы задерживаются», — написал Mafer.

https://twitter.com/MaferNitro_/status/1246160528864448512

«Актёрский состав «Новых мутантов» на премьере в 2032 году», — пошутил Brian is staying at home, сопроводив запись фотографией пожилых людей.

https://twitter.com/brianNpikachu/status/1246159946124685312

«Дата выхода новых мутантов каждые несколько месяцев», — добавил Vander, разметив небольшое шуточное видео.

https://twitter.com/omegalvlgrey/status/1246155600775561216

Напомним, съёмки кинокомикса «Новые мутанты» были окончены в сентябре 2017 года. Изначально фильм должен был выйти на экраны около двух лет назад — 12 апреля 2018 года. Впоследствии Disney переносила премьеру три раза, а 13 марта 2020 года кинокомпания сообщила, что она вновь отложила её на неопределённый срок.

Читайте ранее в этом сюжете: Режиссёр «Новых мутантов» считает: фильму поможет провал «Тёмного Феникса»