Крупнейшая в мире сеть кинотеатров AMC может закрыться из-за эпидемии коронавируса и принимаемых в связи с ней карантинных мер. Об этом 4 апреля сообщил портал We Got This Covered.

Издание пишет, что к такому выводу пришли некоторые аналитики. Ещё до появления проблемы коронавируса, AMC сообщила, что в 2019 году компания понесла убытки в размере $149 млн. После того, как все кинотеатры США были закрыты на карантин, финансовый холдинг S&P Global понизил кредитный рейтинг AMC с «B» (высокая степень риска) до «ССС» (дефолт неизбежен, небольшая вероятность восстановления).

«Мы не считаем, что у AMC достаточно источников ликвидности, чтобы покрыть ожидаемый дефицит денежной наличности после середины лета», — сказал представитель S&P Global в интервью журналистам.

Компания AMC была основана в 1920 году, ей принадлежит наибольшая доля кинопроката США. По этому показателю она опережает киносети Cineworld и Cinemark Theatres.

