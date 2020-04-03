Лос-Анджелес, США, , 22:52 — REGNUM Компания Disney опубликовала новые даты премьер своих картин, которые ранее были отложены на неопределённый срок. Список был выложен 3 апреля на сайте журнала Variety.

Кинокомикс «Чёрная вдова» выйдет на большие экраны 6 ноября 2020 года, игровой фильм «Мулан» — 24 июля 2020-го. Премьера «Вечных» состоится 12 февраля 2021 года, «Шанг-Чи и Легенда десяти колец» — 7 мая 2021-го, «Доктор Стрэндж и Мультивселенная безумия» — 5 ноября 2021-го. «Тор: Любовь и гром» зрители увидет 18 февраля 2022-го, а «Круиз по джунглям» — 30 июля 2021-го.

Даты выхода на экраны фильмов Marvel «Чёрная пантера 2» и «Капитан Марвел» не изменились, первый выйдет в прокат 6 мая 2022 года, второй — 8 июля 2022-го.

Также стало известно, что ленту «Французский диспетчер» Уэса Андерсона покажут в кинотеатрах 16 октября 2020 года. Премьера «Главного героя» с Райаном Рейнольдсом перенесена на 11 декабря 2020-го, а пятая часть «Индианы Джонса» — на 29 июля 2022 года.

Премьеру научно-фэнтезийной картины «Артемис Фаул» по серии книг писателя Оуэна Колфера Disney вовсе решила перенести на свой потоковый сервис Disney+ (впервые в истории компании), пока не назвав дату релиза.

Disney, как и другие кинокомпании решила отложить премьеры многих фильмов из-за закрытия кинотеатров по причине эпидемии коронавируса. Ранее ИА REGNUM сообщило, что менеджеры компании решили честично или полностью отказаться от зарплат в пользу зарплат сотрудников.

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