Санкт-Петербург, , 20:34 — REGNUM Бесплатные мастер-классы и курсы по живописи, графике и иллюстрации предлагает Открытая школа обучающего портала «Художник Online».

Открытая школа — это более 150 бесплатных мастер-классов и онлайн-уроков по рисунку, акварельной и масляной живописи и скетчингу маркерами. Также любой желающий может записаться на бесплатный курс «Рисуют все!», в рамках которого четыре преподавателя онлайн-школы, выпускники петербургских художественных вузов, познакомят учащихся с историей и теорией изобразительного искусства, после чего можно приступить к четырем практическим блокам по пять видеоуроков в каждом.

Также на сайт Открытой школы выложены записи бесплатных вебинаров, при помощи которых каждый может попробовать создать учебную работу в одной из художественных техник по фотографии или репродукции.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса очень многим придется провести апрель месяц дома в режиме самоизоляции. Психологи советуют по возможности использовать освободившееся время для саморазвития и самообразования, а также подыскать себе хобби, которое станет источником позитивных эмоций.