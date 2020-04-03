Москва, , 19:41 — REGNUM О традициях русского народа и других народов, населяющих нашу огромную Родину, можно прочесть в обширной коллекции статей на портале Культура. рф

Какие пироги пекут в разных частях России, какими мифологическими существами населяли леса, болота и даже собственные дома наши предки, кто есть кто в традиционной крестьянской русской семье, кто такие саха, мари, ливвики и нивхи, как правильно праздновать Масленицу, Пасху, Рождество и Сабантуй и чем славен богатырь Полкан — обо всем этом можно узнать из увлекательных и познавательных статей раздела«Традиции народов России», которые помогут с пользой скоротать время на самоизоляции.

Напомним, из-за эпидемии нового коронавируса гражданам России предписано без особой необходимости не покидать свои дома до конца апреля.