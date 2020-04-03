Москва, , 18:13 — REGNUM 12-часовой поэтический марафон #ПолитехLive в рамках акции #оставайсядома проводит московский Политехнический музей 3 апреля с 12 часов дня на своем YouTube-канале.

В своеобразном флэшмобе участвуют более 50 авторов и чтецов. Среди участников поэты Дмитрий Воденников, Демьян Кудрявцев, Линор Горалик, Станислав Львовский, Дмитрий Данилов, актеры Ингеборга Дапкунайте, Юлия Пересильд, Павел Артемьев,Анатолий Белый, режиссеры Кирилл Серебренников и Иван Вырыпаев, музыканты Айгель Гайсина, Диана Арбенина и другие. Слушатели могут оставлять свои комментарии в чате трансляции. После окончания марафона он будет доступен на канале в записи.

Напомним, в Большой аудитории Политехнического музея с начала прошлого века проходили поэтические чтения, диспуты и концерты, в которых участвовали Владимир Маяковский, Корней Чуковский, Александр Блок, Анна Ахматова, Борис Пастернак, Роберт Рождественский, Белла Ахмадулина, Владимир Высоцкий, Булат Окуджава и другие властители дум и сердец

Также напомним, что из-за эпидемии коронавируса большинство учреждений культуры закрыто, а массовые мероприятия запрещены. В этих условиях театры, музеи и библиотеки развивают онлайн-сервисы для людей, вынужденных оставаться дома.