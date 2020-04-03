Санкт-Петербург, , 18:29 — REGNUM Легендарный дом князя Мурузи в центре Петербурга привели в порядок. Об этом ИА REGNUM сообщили в Фонде капитального ремонта.

Капремонт фасадов дома № 24 по Литейному проспекту продолжался около года. Работы должны были закончить в январе 2020 года, но при обследовании памятника архитектуры XIX века обнаружились серьезные проблемы: сквозные трещины по всей высоте здания, возникшие после перепланировки одной из квартир. Возникла угроза обрушения.

Трудоемкими оказались и работы по реставрации лепного декора. В отделке фасадов присутствуют не только лепные, но и керамические элементы, и утраченные фрагменты воссоздавали по историческим образцам.

Карнизный свес по всему периметру дома заменили, чтобы сохранить убранство фасада. В конце установили шесть дубовых дверей, три из которых отреставрированы, а остальные — воссозданы заново по историческим материалам.

Доходный дом князя Мурузи был возведен в 1874 году по проекту архитектора Серебрякова при участии Шестова. Фасады выполнены в стиле мавританской архитектуры и выходят на три улицы — Пестеля, Короленко и Литейный проспект.

Именно в этом доме жили Дмитрий Мережковский, Зинаида Гиппиус, Иосиф Бродский, имелась общедоступная читальня, а в студии, организованной Корнеем Чуковским, бывали Максим Горький, Александр Блок и Михаил Зощенко. В начале 1920-х годов по инициативе Николая Гумилева здесь учредили петроградский Дом поэтов. В квартире Бродского создан музей «Полторы комнаты».

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