Ульяновск, , 17:28 — REGNUM В Ульяновской области школьникам из малообеспеченных семей выдают компьютеры и ноутбуки для продолжения учёбы в дистанционном формате. Всего выдано порядка 250 единиц техники, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Региональные власти по итогам мониторинга обеспеченности школьников необходимой техникой онлайн-обучения приняли решение поддержать детей, где дома нет компьютеров. Им передаётся техника, закупленная в рамках федерального проекта «Современная школа».

«Кроме того, в использование пошли ноутбуки, приобретенные в рамках проекта по обновлению компьютерного парка общеобразовательных организаций», — говорится в сообщении.

Всего передано 248 компьютеров. Кроме того, поддержку оказывают меценаты.

Как сообщало ИА REGNUM, образовательные учреждения перешли в дистанционный формат работы. В регионе введёт режим самоизоляции для всех. Для передвижения по улицам жителям необходимо иметь с собой соответствующие справки от работодателя о продолжении трудовой деятельности. В планах — введение qr-кодов.