Москва, , 16:36 — REGNUM 3 апреля легендарная российская рок-группа «Ария» представит специальный проект для находящихся в режиме самоизоляции граждан — онлайн-концерт «Стой за чертой». Его можно будет посмотреть на «Все ТВ». Музыканты исполнят хиты, прославившие коллектив.

Как отмечает портал InterMedia, выступление будет интерактивным — слушатели могут присылать вопросы на фейсбук-страницу компании «Ростелеком».

Также трансляция будет идти бесплатно для всех подписчиков Wink.

Начало концерта в 20.00 часов.