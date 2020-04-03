Москва, 3 апреля 2020, 16:36 — REGNUM 3 апреля легендарная российская рок-группа «Ария» представит специальный проект для находящихся в режиме самоизоляции граждан — онлайн-концерт «Стой за чертой». Его можно будет посмотреть на «Все ТВ». Музыканты исполнят хиты, прославившие коллектив.
Как отмечает портал InterMedia, выступление будет интерактивным — слушатели могут присылать вопросы на фейсбук-страницу компании «Ростелеком».
Также трансляция будет идти бесплатно для всех подписчиков Wink.
Начало концерта в 20.00 часов.