Вашингтон, , 16:29 — REGNUM На YouTube-канале Astartes 3 апреля вышла пятая часть одноимённой серии короткометражный фан-фильмов по мотивам вселенной Warhammer 40,000. Новый ролик стал рекордсменом по продолжительности — он длится больше семи минут.

Astartes — это веб-сериал, который бесплатно распространяется на одноимённом YouTube-канале. Главными героями проекта выступили космические десантники (они же «Адептус Астартес» в Warhammer 40,000), сражающиеся с различными инопланетными угрозами.

Первый эпизод знакомит зрителей с главными героями — могучими генно-модифицированными солдатами будущего.

Во второй серии десантники впервые вступают в бой и демонстрируют противникам силу своих болтеров (вид огнестрельного оружия в Warhammer 40,000).

В третьем эпизоде Астартес с боем пробиваются на базу противника.

Четвёртый эпизод посвящён сражению космодесантников с псайкерами — «колдунами», использующими могущественные психические силы.

Пятый (и финальный) эпизод завершает короткий рассказ о приключениях Астартес и их контакте с таинственным внеземным артефактом.

Напомним, Warhammer 40,000 (или Warhammer 40k) — это настольная игра от британской компании Games Workshop и одноимённая выдуманная вселенная. На её основе также создаются компьютерные игры, книги и сериалы.

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