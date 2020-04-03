Лондон, , 16:25 — REGNUM 19 мая в Лондоне будут объявлены лауреаты одной из самых престижных премий в мире — Международной Букеровской премии. Накануне, второго апреля, был назван круг избранных.

В числе претендентов в основном женщины. Это стало новым трендом мировой литературной жизни. Так за главную награду поборются японская писательница Йоко Огава с романом «Полиция памяти», иранский автор Шокуфе Азар с красиво названным произведением «Просвещение сливового дерева», Габриела Камара из Аргентины с «Приключением китайского железа», Марика Лукас Рейневелд из Нидерландов с «Вечерним дискомфортом «и мексиканский литератор Фернанда Мельхор с романом «Пора ураганов».

Единственной мужчина в сонме женских талантов — обладатель многих литературных премий, немецкий писатель Даниэль Кельман. Он представил на суд авторитетного жюри свое последнее произведение, историческое исследование о тридцатилетней войне в Германии в семнадцатом веке — «Тиль».

Победитель получит 50 тысяч фунтов стерлингов, которые разделит со своим переводчиком на английский. По положению в конкурсе принимают участие книги, изданные в Великобритании и Ирландии.