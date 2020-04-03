Москва, , 16:05 — REGNUM Катастрофой назвал остановку съемок своей кинокартины «Воздух» о летчицах-истребителях во время Второй мировой войны режиссер Алексей Герман — младший. Об этом он рассказал 2 апреля РИА Новости.

Режиссер сообщил, что съемки картины прекращены полностью 20 марта, после получения известия о запрете нахождения в одном месте более 50 человек одновременно. При съемках количество человек, находящихся на площадке, доходило до 250, что совершенно не соответствовало ограничительным мерам.

Съемки картины также требовалось проводить в Европе, охваченной эпидемией коронавируса. В итоге продюсеры картины приняли решение об остановке съемок.

«Для нас это катастрофа, конечно», — заявил Герман-младший.

Он добавил, что надо будет выбираться из этой ситуации, но это будет проблемой из-за масштабности фильма. Режиссер рассказал, что уже успел завершить съемки наполовину. Однако картина осенне-зимняя, и возобновление съемок возможно только во время наступления этого календарного периода.

В ролях задействованы сотни актеров, включая российских звезд первой величины, возобновление работ над картиной столкнется со сложнейшей проблемой планирования, так как за каждым актером стоят его спектакли в театрах.

«Но мы не одни в этой ситуации, это у всей страны так», — заключил режиссер.