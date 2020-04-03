Лондон, , 15:47 — REGNUM Лучшие игры 2019 года по версии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) определены на церемонии награждения Games Awards 2020. Результаты размещены на сайте BAFTA.

Игрой года стала Outer Wilds от американской студии Mobius Digital в стиле приключенческого боевика, рассказывающая о космонавте, исследующем трехмерный мир, который каждые 22 минуты взрывается, возвращая игрока в начало игры, чтобы вновь попытаться разгадать загадку. Эта игра стала также победителем еще в двух номинациях: «Лучшая оригинальная игра» и «Лучший геймдизайн».

Еще одной игрой, взявшей три номинации, стала Disco Elysium, созданная эстонской студией ZA/UM. Она была признана лидером в номинациях: «Лучшая дебютная игра», «Лучшее повествование» и «Лучшая музыка».

Всего на церемонии награждения было представлено 18 номинаций.