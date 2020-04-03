Москва, , 15:43 — REGNUM Шесть российских музеев вошли в перечень самых посещаемых музеев ежегодного международного рейтинга по версии британского The Art Newspaper. Об этом 2 апреля сообщается на сайте российского подразделения издания.

Лучший результат из российских музеев у Государственного Эрмитажа — 8-е место и 4,96 млн посетителей за 2019 год. Музеям Кремля отведено 17-е место с 3,1 млн посетителей за год. Как сообщают составители рейтинга, этот великий русский музей всегда находится на восьмом или девятом месте в рейтинге.

Третьяковская галерея занимает 20-е место с 2,84 млн посетителей, Государственный Русский музей — 25-е место и 2,39 млн посетителей, ГМИИ им. А. С. Пушкина — 46-е место с 1,48 млн посетителей, а также музей современного искусства «Гараж», который занял 96-е место с 828,5 тыс. посетителей.

По данным издания, все пять музеев улучшили свое положение в новом рейтинге по сравнению с позициями прошлого года.

На первом месте рейтинга находится французский Лувр. Его за прошедший год посетили 9,6 млн человек. Второе место определено за Национальным музеем Китая с 7,39 млн посетителей. На третье место поднялись музеи Ватикана с 6,88 млн посетителей.

Также The Art Newspaper опубликовало рейтинг самых посещаемых выставок. Самой посещаемой в 2019 году в России стала выставка «Щукин: биография коллекции», показанная в ГМИИ им. А.С. Пушкина. Ее посетили 4,518 тыс. человек. Эта выставка занимает 42-ю строчку рейтинга.

Следом за ней на 43-м месте расположилась ретроспектива Ильи Репина в Третьяковской галерее. Ее посетили 4,492 тыс. человек. Всего в международный топ-500 выставок по версии издания вошло два десятка российских выставок.