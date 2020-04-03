Нью-Йорк, США, , 15:17 — REGNUM Телеканал HBO объявил о том, что в рамках новой акции на фоне эпидемии коронавируса он предоставит пользователям сети бесплатный доступ к 500 часам фильмов и сериалов. Об этом 3 апреля сообщил портал Screen Rant.

Контент уже выложен на сервисах HBO Now и HBO Go. В список сериалов попали «Клан Сопрано», «Вице-президент», «Кремниевая долина», «Футболисты» и т.д. Что касается фильмов, то пользователи смогут посмотреть «Лего. Фильм 2», «Покемон. Детектив Пикачу», «Ослеплённый светом» и другие.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что российские онлайн-инотеатры предоставили пользователям бесплатный доступ к своему контенту. Подобные акции запустили сервисы «КиноПоиск HD», ivi.ru, Okko. tv и START.ru.

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