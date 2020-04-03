Нью-Йорк, США, , 14:52 — REGNUM Дейкр Монтгомери, исполнивший в сериале «Очень странные дела» роль Билли Харгроува, объявил, что он выпустит книгу стихов. Об этом 3 апреля сообщил портал Digital Spy.

Отмечается, что актёр уже продал права на сборник. Книга должна выйдти в продажу осенью 2020 года. На своей странице в Instagram Монтгомери выложил рассказ о том, как ему удалось заключить соглашение.

Дейкр Монтгомери вышел из проекта сериала «Очень странные дела» после третьего сезона по причине смерти своего героя. Ранее компания Netflix сообщила, что решила поставить на паузу производство четвертого сезона шоу из-за эпидемии коронавируса.

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